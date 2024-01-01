Disco

Disco

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الموقع الإلكتروني: disco.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Disco على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أطلق العنان لإمكانات مجتمع التعلم الخاص بك مع ديسكو. قم بتحسين عملية تأهيل الأعضاء، والاستفادة من مساعدة الذكاء الاصطناعي، واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ من خلال منصة Disco الحائزة على جوائز. تم اختيار Disco كواحدة من الشركات السريعة الأكثر ابتكارًا في مجال التعليم (2023) وEdTech Startup لهذا العام من خلال جوائز EdTech Breakthrough.

الموقع الإلكتروني: disco.co

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