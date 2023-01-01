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ftrack

ftrack

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الموقع الإلكتروني: ftrack.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ftrack على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نقوم بتطوير الحلول الحائزة على جائزة الأوسكار والإيمي ftrack Studio وcineSync وftrack Review. تم بناء فريقنا وتقنياتنا حول غرض واحد: إطلاق العنان للإمكانات والإنتاجية والتقدم في كل مشروع إبداعي.

الموقع الإلكتروني: ftrack.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ftrack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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