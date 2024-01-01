WebCatalog

Apollo

Apollo

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الموقع الإلكتروني: apolloplatform.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Apollo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Apollo هو منتج SaaS يعمل على أتمتة عمليات تنفيذ التحليلات، مما يمكّن المؤسسات من زيادة عائد الاستثمار من الاستثمارات في التحليلات الرقمية. يمكنك زيادة جودة التنفيذ وإنتاجية فريقك، حتى تتمكن من التركيز على استخدام البيانات التي تثق بها لاتخاذ قرارات عمل هادفة. استفد من Apollo لإجراء عمليات ترحيل سريعة وسهلة إلى Google Analytics 4 وAdobe Experience Platform، أو لإدارة مستمرة سلسة لتطبيقات Google Analytics وAdobe Analytics. تعمل Apollo على تحسين توقيت ودقة بيانات الطرف الأول من خلال أتمتة ما يلي: * إدارة وثائق التحليلات (أي مواصفات طبقة البيانات وتصميم الحلول وحالات الاختبار) * تكوين مدير العلامات التحليلية * تكوين منصة التحليلات * طبقة البيانات والتحقق من صحة العلامات * تكامل منصة إدارة الموافقة

الفئات:

Business
أنظمة إدارة العلامات

الموقع الإلكتروني: apolloplatform.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Apollo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Google Tag Manager

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Impact

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impact.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Tealium

Tealium

tealium.com

Stape

Stape

stape.io

TAGLAB

TAGLAB

taglab.net

Monita

Monita

getmonita.io

Ixkio

Ixkio

ixkio.com

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

Commanders Act X

Commanders Act X

commandersact.com

AnyTrack

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