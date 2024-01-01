Apollo هو منتج SaaS يعمل على أتمتة عمليات تنفيذ التحليلات، مما يمكّن المؤسسات من زيادة عائد الاستثمار من الاستثمارات في التحليلات الرقمية. يمكنك زيادة جودة التنفيذ وإنتاجية فريقك، حتى تتمكن من التركيز على استخدام البيانات التي تثق بها لاتخاذ قرارات عمل هادفة. استفد من Apollo لإجراء عمليات ترحيل سريعة وسهلة إلى Google Analytics 4 وAdobe Experience Platform، أو لإدارة مستمرة سلسة لتطبيقات Google Analytics وAdobe Analytics. تعمل Apollo على تحسين توقيت ودقة بيانات الطرف الأول من خلال أتمتة ما يلي: * إدارة وثائق التحليلات (أي مواصفات طبقة البيانات وتصميم الحلول وحالات الاختبار) * تكوين مدير العلامات التحليلية * تكوين منصة التحليلات * طبقة البيانات والتحقق من صحة العلامات * تكامل منصة إدارة الموافقة

الفئات :

الموقع الإلكتروني: apolloplatform.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Apollo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.