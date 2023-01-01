WebCatalog
Doculife

Doculife

mydoculife.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Doculife على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أنجز المزيد، في العمل أو المنزل أو أثناء التنقل باستخدام Doculife، الحل الشامل لإنشاء أي شيء ومشاركته وتنظيمه في أي مكان مع أي شخص. توفر Doculife إمكانية مشاركة فئة رجال الأعمال وإمكانات التعاون في الوقت الفعلي للجميع من خلال تجربة مستخدم تفاعلية وممتعة وودودة ويمكن الوصول إليها. يعمل Doculife على تمكين الأشخاص من إنجاز المزيد، في العمل أو المنزل أو أثناء التنقل، من خلال تقديم حل شامل لإنشاء أي شيء ومشاركته وتنظيمه في أي مكان مع أي شخص - بشكل ملائم وآمن وموثوق.

الموقع الإلكتروني: mydoculife.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Doculife. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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