WebCatalog

Slemma

Slemma

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: slemma.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Slemma على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Slemma is a simple, yet powerful, reporting tool designed for businesses. Slemma enables users to view, analyze and share all of their data – from data warehouses, data storage providers and cloud service solutions – in one place.

الفئات:

Business
أدوات تصور البيانات

الموقع الإلكتروني: slemma.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Slemma. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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kurtosys.com

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