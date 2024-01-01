بدائل - Slemma
Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية والعروض التقديمية والملصقات والمستندات والمحتويات المرئية الأخرى. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي، وتحرير التصميمات وتحميل الصور الخاصة بهم من خلال واجهة السحب والإفلات. النظ...
Looker Studio
cloud.google.com
يعد Looker Studio، المعروف سابقًا باسم Google Data Studio، أداة عبر الإنترنت لتحويل البيانات إلى تقارير ولوحات معلومات إعلامية قابلة للتخصيص قدمتها Google في 15 مارس 2016 كجزء من مجموعة Google Analytics 360 للمؤسسات. أطلق العنان لقوة بياناتك باستخدام لوحات المعلومات التفاعلية والتقارير الرائعة التي...
Kittl
kittl.com
قم بتسريع سير عملك باستخدام أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Kittl واحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى عدد كبير من الرسوم التوضيحية والخطوط والصور والأيقونات والأنسجة المذهلة.
Genially
genial.ly
قم بإنشاء العروض التقديمية والرسوم البيانية والمحتويات المذهلة الأخرى بنفسك أو مع فريقك.
Litmaps
litmaps.com
اكتشف العلوم بشكل أسرع. التنقل في الأبحاث المرئية والبحث في شبكة الاستشهادات ومزامنة الفريق. منصة الاكتشاف العلمي النهائية.
Flourish
flourish.studio
تصور جميل وسهل للبيانات وسرد القصص
Grow
grow.com
برنامج ذكاء الأعمال الذي يحرر الرؤى التي تحتاجها بشدة لدعم النمو وتحويل أعمالك.
Visme
visme.co
قم بإنشاء عروض تقديمية احترافية ورسوم بيانية تفاعلية وتصميم جميل ومقاطع فيديو جذابة، كل ذلك في مكان واحد. ابدأ باستخدام Visme اليوم.
Infogram
infogram.com
إن Infogram هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء الرسوم البيانية والرسوم البيانية. قم بإنشاء ومشاركة الرسوم البيانية الجميلة والتقارير عبر الإنترنت والخرائط التفاعلية. اصنع بنفسك هنا
Rose AI
rose.ai
ابحث بشكل أسرع مع روز. تخلص من الساعات الضائعة في البحث عن البيانات وتنظيفها وتصورها وتحويلها باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي.
Databox
databox.com
منصة تحليلات الأعمال مصممة لمساعدتك على فهم ما يحدث في عملك. مؤشرات الأداء الرئيسية من الخدمات السحابية وجداول البيانات وقاعدة البيانات في مكان واحد.
Venngage
venngage.com
انضم إلى أكثر من 5 ملايين محترف يعتبرون Venngage صانع الرسوم البيانية المفضل. اختر من بين أكثر من 10000 قالب احترافي مخصص للشركات.
Grist
getgrist.com
يستحق العالم أداة أفضل من جداول البيانات. يمكنك الجمع بين مرونة جدول البيانات وقوة قاعدة البيانات لتنظيم بياناتك على طريقتك.
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
SafetyCulture
safetyculture.com
ثقافة السلامة (iAuditor) إجراء عمليات التفتيش. التقاط القضايا. إدارة المهام. التواصل بوضوح. تدريب فرق العمل. تقوم الشركات بجميع أحجامها بإنجاز المهمة باستخدام SafetyCulture.
Cluvio
cluvio.com
باستخدام Cluvio، يمكنك تشغيل استعلامات SQL على قاعدة البيانات الخاصة بك وتصور النتائج على شكل لوحات معلومات تفاعلية جميلة يمكن مشاركتها بسهولة مع فريقك. يدعم Cluvio جميع قواعد بيانات SQL الرئيسية مثل Postgres وMySQL وRedshift وAthena وBigQuery وSnowflake وPresto وMicrosoft SQL Server وOracle وGoogle...
NVivo
qsrinternational.com
أطلق العنان للرؤى في بياناتك باستخدام أفضل برامج تحليل البيانات النوعية. يساعدك NVivo على اكتشاف المزيد من بيانات الأساليب النوعية والمختلطة. اكتشف رؤى أكثر ثراءً وقم بإنتاج نتائج واضحة المعالم ويمكن الدفاع عنها ومدعومة بأدلة صارمة.
Geckoboard
geckoboard.com
يمكنك بسهولة إنشاء لوحات معلومات قابلة للمشاركة تجعل بيانات الأعمال الرئيسية والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية واضحة وسهلة الفهم.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
لوحات تحكم تحسين محركات البحث (SEO)، وPPC، والتواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والمراجعة، وتتبع المكالمات
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph هي أداة إعداد التقارير الأكثر وضوحًا لتحليلات التسويق وإعداد تقارير وسائل التواصل الاجتماعي. ابدأ النسخة التجريبية المجانية الآن! لا حاجة لنسخة CC.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. هي شركة برمجيات تطبيقات ذكاء الأعمال القائمة على السحابة ذاتية الخدمة ومقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تشتهر الشركة بإنشائها تطبيق لوحة معلومات الأعمال، المصمم لتحليل البيانات وتحويلها والإبلاغ عنها من مصادر متكاملة مختلفة لذكاء الأعمال. إنه تطبيق مجاني لتتبع ومراقبة جميع مقاييس الأعمال ...
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin هو منشئ أدوات داخلي بدون تعليمات برمجية. تتيح واجهة السحب والإفلات البسيطة لأي شخص إنشاء الأدوات التي يحتاجها لإدارة العمليات اليومية، مثل تتبع الطلبات وحل المشكلات ومراقبة المدفوعات.
Reportei
reportei.com
أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Busi...
Aiven
aiven.io
تتيح لك منصة البيانات السحابية مفتوحة المصدر المُدارة بالكامل من Aiven إنشاء خطوط أنابيب البيانات التي طالما حلمت بها - في أقل من 10 دقائق. على جميع السحب الكبرى في كل مكان.
Reportz
reportz.io
أداة إعداد التقارير مصممة لتوفير الوقت والمال في مهام إعداد التقارير الدورية الشاقة من خلال استخدام لوحات المعلومات التفاعلية.
Zing Data
getzingdata.com
تجعل Zing Data الأسئلة الصعبة سهلة من خلال وضع البيانات في متناول يدك. من خلال الوصول المرئي للبيانات عبر الهاتف المحمول أولاً، يمكن لأي شخص في مؤسستك الإجابة على الأسئلة باستخدام البيانات في ثوانٍ.
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine هي شركة أتمتة eDiscovery توفر برامج وخدمات قائمة على السحابة لتبسيط اكتشاف الدعاوى القضائية والتحقيقات وعمليات التدقيق.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle عبارة عن مجموعة تحليلات تسويقية مصممة لتمكين مديري التسويق ووكالات التسويق. فهو يساعد الشركات على تصور بيانات التحليلات التسويقية المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات. يقدم الجناح مجموعة من الميزات لوسائل التواصل الاجتماعي وتحليلات الإعلانات التي تجعل الحياة اليومية للمسوقين أسهل....
Trevor.io
trevor.io
هناك طريقة أفضل للعمل مع البيانات. يعمل تريفور على تمكين فريقك بأكمله من الحصول على الإجابات من قاعدة البيانات الخاصة بك، حتى لو كانوا لا يعرفون لغة SQL.
DashThis
dashthis.com
الطريقة البسيطة لأتمتة تقاريرك التسويقية! احصل على تسويق آلي جميل، وتحليلات، وتقارير SEM وSEO في ثوانٍ. ابدأ نسخة تجريبية مجانية وانظر!
Plecto
plecto.com
تعزيز أداء فريقك يبدأ من هنا. Plecto هي منصة أداء الأعمال الكاملة الوحيدة التي تجمع بين تصور مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي وأدوات اللعب والتدريب في حل واحد قوي.
Vizzlo
vizzlo.com
نظرة عامة على المخطط الزمني وأمثلة. تخطيط وجدولة فعالة للمشروعات بجداول زمنية مذهلة ببضع نقرات فقط. قم بإنشاء مخططات ورسوم بيانية ومرئيات أعمال عالية الجودة مجانًا في ثوانٍ. أنشئ جداول زمنية أو مخططات أو خرائط للعروض التقديمية أو المستندات أو الويب.
MSIGHTS
msights.com
تحويل البيانات وإعداد التقارير والتعاون الذي يدفع الكفاءة والعمل والمساءلة.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly هي أداة لتحليل البيانات تتكامل مع مجموعة أدوات الشركة للسماح برؤى وكفاءات أكبر. هدفنا هو تسهيل الوصول إلى البيانات من خلال تمكين الفرق باستخدام لوحات تحكم بيانات بسيطة.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP عبارة عن منصة لتحليل البيانات تجمع بين الأنظمة المالية والتسويقية لمساعدة الشركات الطموحة على زيادة قوة بياناتها إلى أقصى حد والنمو بشكل أسرع. نحن نزود الشركات التي تعمل في مجال التعاملات بين الشركات (B2B) بمصدر واحد للحقيقة من خلال جمع البيانات عبر الأنظمة الرائدة (المحاسبة، والمبيعات، والت...
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl عبارة عن منصة بيانات قائمة على السحابة وحل لإعداد التقارير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. نحن متخصصون في البيانات وإعداد التقارير للمؤسسات الصحية والمحاسبة والرياضة.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi هو نظام ذكاء الأعمال وإعداد التقارير، وهو وسيلة مرنة وسهلة لتحليل وتصور تقدم شركتك. أداة ذكاء أعمال تساعد على جمع كافة بيانات شركتك في مكان واحد، وتوفير الوقت المستغرق في إدارة البيانات يدويًا، واتخاذ القرارات بشكل أسرع، وتحفيز فريقك للوصول إلى الأهداف بطريقة أكثر فعالية. الأفضل لـ: الشركات ...
Yaware
yaware.com
زيادة إنتاجية عملك بأكثر من 20%. يمكنك تجربتها لمدة 14 يومًا مجانًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Viur
viurdata.com
يوفر Viur طريقة سهلة وسريعة للاتصال بقواعد البيانات والخدمات والملفات واستكشاف البيانات وإنشاء المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية ومشاركتها مع الفريق. كل هذا في حل سحابي SaaS يمكنه الوصول إلى البيانات حتى خلف جدار الحماية الخاص بالشركة. لا يتطلب الأمر خبرة فنية متقدمة أو معرفة بلغات البرمجة للاتصال بم...
Ottava
ottava.io
تقف Ottava في طليعة برامج إدارة البيانات، حيث تعمل بسلاسة على تنسيق سير العمل المستند إلى برنامج Excel مع إمكانات تحليل البيانات المتطورة. مصمم خصيصًا للمستخدمين غير التقنيين، يعمل Ottava على تبسيط إدخال البيانات وإنشاء المخططات والتحليلات، مما يضمن تجربة سهلة الاستخدام. على عكس الأدوات التقليدية ال...
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics هي أداة SAAS تقوم بإنشاء لوحات معلومات تحتوي على مخططات وجداول بيانات ومرشحات تعرض بيانات في الوقت الفعلي من مصادر بيانات مختلفة.
Grunt
grunt.pro
أنشئ شرائح مثل PowerPoint Pro! Grunt هي وظيفة PowerPoint الإضافية الأساسية لكل شخص جاد في إنتاج الشرائح. شرائح أفضل. عمل أقل!
Waytobi
waytobi.com
حل SaaS قائم على السحابة لإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية لشركتك أو قسمك وتتبعها والإبلاغ عنها وتحليلها وتصورها. لم تكن إدارة مؤشرات الأداء الرئيسية بهذه السهولة من قبل. ليست هناك حاجة إلى مهارات برمجة إضافية أو جلسات تعليمية أو ندوات عبر الإنترنت - يمكنك البدء في العمل وتحليل مقاييس عملك في غضون دقائق...
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard هي شركة تابعة لتكنولوجيا التعليم توفر للمؤسسات التعليمية في مرحلة الروضة الثانية والتعليم العالي والشركات والمؤسسات الحكومية القدرة على عرض بيانات التعلم الواردة من مصادر مختلفة بسهولة الإشارة والنقر. يجلب IntelliBoard البيانات من أنظمة إدارة التعلم وأنظمة معلومات الطلاب وأدوات التعاون ...
EazyBI Cloud
eazybi.com
يوفر eazyBI إمكانية إنشاء التقارير والمخططات ولوحات المعلومات بسهولة عن طريق السحب والإفلات. قم بتحليل مقاييس البيانات المستوردة حسب أي بُعد، وحدد الاتجاهات والأداء الأعلى/الأسفل، وابدأ من النظرة العامة الموجزة وانتقل إلى التفاصيل.
Talligence
talligence.in
Talligence هي أداة لإعداد تقارير ذكاء الأعمال لمستخدمي Tally. Talligence هو حل BI قوي وفريد من نوعه يعمل بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والذي يحول بيانات Tally الخاصة بك ويصورها إلى رؤى تجارية ذات معنى. إنه سهل الاستخدام للغاية وسهل التنفيذ.
Selfr
selfr.ai
Selfr عبارة عن نظام أساسي يعمل بالذكاء الاصطناعي للتوصيل والتشغيل يساعد محللي البيانات ورجال الأعمال على إنشاء خطوط أنابيب آلية تحول البيانات من مصادر متعددة إلى لوحات معلومات ذكاء الأعمال المباشرة. فهو يلغي الحاجة إلى توظيف مهندسي بيانات باهظي التكلفة لبناء وصيانة مكدس البيانات، ويقوم بأتمتة الكثير...
DataReportive
datareportive.com
DataReportive هي أداة لإعداد التقارير لقواعد بيانات SQL الخاصة بك. قم بإنشاء تقارير بيانات قابلة للتخصيص وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى فريقك مباشرةً من قواعد البيانات الخاصة بك.
Reach Reporting
reachreporting.com
الترقية إلى الوصول إلى التقارير. أتمتة بياناتك المالية وغير المالية. يجعل إعداد التقارير والتنبؤ وإعداد الميزانية أمرًا سهلاً باستخدام لوحات المعلومات القوية والمرئيات المحسنة. قم بأتمتة المهام المتكررة لاتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات في دقائق. احصل على رؤى قيمة حول مسار أعمالك من خلال ميزة ال...
Datawiz BI
datawiz.io
يعد Datawiz BI حلاً متقدمًا للعثور بسرعة على الرؤى المستندة إلى البيانات وتتبع مشكلات الأعمال والمتاجر والمنتجات. إنها مجموعة من التقارير الجاهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تم تطويرها خصيصًا بالتعاون مع تجار التجزئة لتلبية احتياجاتهم الفريدة.
GRID
grid.is
GRID هي أداة جداول بيانات من الجيل التالي تتميز بطبقة مستند مدمجة لتصور البيانات والسرد والعرض التقديمي. بالإضافة إلى محرر جداول بيانات GRID Sheets الأصلي الخاص بنا، يتيح لك GRID دمج مصادر بيانات أخرى متعددة في مكان واحد دون عناء. قم باستيراد ملفات جداول البيانات، أو الاتصال بجداول البيانات في محركا...
Markaaz
markaaz.com
لم يكن إعداد ومراقبة عملائك من الشركات الصغيرة أسهل من أي وقت مضى. من خلال واجهات برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام، وعروض DIY بدون تعليمات برمجية، والخدمات المجمعة المخصصة التي تتميز بخيارات مشاركة الشركات الصغيرة، فإننا نساعدك بسرعة وسهولة على تقديم التحقق من العملاء في الوقت الفعلي من أجل الإعداد وم...
Omni Intelligence
omniintelligence.online
منصة إنتاجية مركز الاتصال 360 درجة في السحابة: تحليلات الكلام، القياسات الحيوية الصوتية، مخطط/مراقبة الرد الصوتي التفاعلي التلقائي، SLA/مراقبة جودة الصوت، الرد الصوتي التفاعلي/تحميل مركز الاتصال/اختبار الأداء، الروبوت الصوتي/اختبار الرد الصوتي التفاعلي للمحادثة والمزيد
Ardoq
ardoq.com
إعادة تصور بنية المؤسسة. تعمل منصة Ardoq المستندة إلى البيانات على توحيد وجهات نظر مؤسستك، ورسم مسار واضح للتنقل عبر التغيير، وإطلاق العنان لنمو الإيرادات، وتعزيز الابتكار، وتسريع التحول. يساعد برنامجنا المؤسسات على التخطيط والتنفيذ والتنبؤ بتأثير التغيير على الأشخاص والمشاريع والاستراتيجيات والعملي...
Datadeck
datadeck.com
Datadeck عبارة عن منصة لتصور البيانات تتيح لك رؤية جميع بياناتك على منصة واحدة. قم بإنشاء لوحات معلومات جميلة من مصادر البيانات مثل Facebook Ads وMySQL وExcel وGoogle Analytics لدمج بياناتك وتحليلها، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير الوقت وتحسين أمان مشاركة الملفات وإشراك فريقك بالكامل في التعامل مع...
Inforiver
inforiver.com
تعد Inforiver Analytics+ أسرع طريقة لتصور بياناتك ومشاركة القصص المفيدة في Microsoft Power BI. تساعد تجربة المستخدم البديهية بدون تعليمات برمجية (UX) حتى المستخدمين العاديين على إنشاء لوحات المعلومات والقصص المصورة في دقائق مع أكثر من 50 مخططًا ومخططًا وجداول مدمجة في صورة مرئية واحدة. تم تصميم Anal...
Easyflow
easyflow.io
لديك بيانات - وربما الكثير منها. هذه ليست المشكلة. إن بيانات المشكلة الحقيقية لا قيمة لها في الأساس إلا إذا قمت بتحويل تلك البيانات إلى رؤى - وتلك الأفكار إلى عمل، دون ألم! سيساعدك Easyflow على النجاح في هذه الرحلة من خلال السماح لك بأتمتة كل شيء وتصور أي شيء! إنه حل السحب والإفلات، ولا يتطلب أي مها...
MyDash
mydash.ai
DASH عبارة عن لوحة تحكم أعمال خفيفة الوزن ومتكاملة الخدمات تساعد المؤسسات الكبرى على اتخاذ قرارات أسرع من خلال جعل البيانات المهمة أكثر سهولة من أي وقت مضى. تعد لوحة المعلومات والموصلات والتصورات المجانية ذكاء الأعمال أمرًا ضروريًا ومكلفًا. ولكن لا يجب أن يكون كذلك. لقد قمنا ببناء أداة وموصلات رئيسي...
Displayr
displayr.com
Displayr هو برنامج تحليل وإعداد تقارير شامل مصمم لمساعدة الباحثين في السوق في العثور بسرعة على قصص البيانات القوية ومشاركتها. 1. إنجاز المشروع بشكل أسرع. 2. تعامل مع المهام داخل الشركة التي عادة ما تستعين بها بمصادر خارجية. 3. إنشاء مبسط للتقارير ولوحات المعلومات الجذابة والمحدثة تلقائيًا. 4. تعزيز ...
ChartBlocks
chartblocks.io
إنشاء مخططات مخصصة جميلة. يأخذ ChartBlocks بياناتك من جداول البيانات إلى الرسومات القابلة للمشاركة - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.