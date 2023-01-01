Projecis عبارة عن منصة لتقارب المعرفة قائمة على السحابة تمكن أصحاب المصلحة في المشروع من ربط الفرق والبيانات والمعلومات بسهولة وأمان.

الموقع الإلكتروني: projecis.com

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