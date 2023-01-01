WebCatalog
Type Studio

Type Studio

app.typestudio.co

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Type Studio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج تحويل الفيديو الى نص اون لاين. Type Studio هو محرر فيديو قائم على النصوص، حيث يقوم بأخذ الفيديو الخاص بك وتحويله إلى نص تلقائيًا.

الموقع الإلكتروني: typestudio.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Type Studio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

KeepVid

KeepVid

keepvid.com

LightPDF

LightPDF

lightpdf.com

MeetGeek

MeetGeek

app.meetgeek.ai

RYTHMEX

RYTHMEX

rythmex.com

Online Image Converter

Online Image Converter

onlineimageconverter.in

Wonder Studio

Wonder Studio

app.wonderdynamics.com

SpiritMe

SpiritMe

studio.spiritme.tech

Polotno Studio

Polotno Studio

studio.polotno.com

Rephrase.ai

Rephrase.ai

studio.rephrase.ai

tosh

tosh

tosh.blob.codes

Duplicate Word Finder

Duplicate Word Finder

duplicateword.com

StackBlitz

StackBlitz

stackblitz.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية