برنامج تحويل الفيديو الى نص اون لاين. Type Studio هو محرر فيديو قائم على النصوص، حيث يقوم بأخذ الفيديو الخاص بك وتحويله إلى نص تلقائيًا.

الموقع الإلكتروني: typestudio.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Type Studio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.