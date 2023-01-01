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tosh

tosh

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الموقع الإلكتروني: blob.codes

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من tosh على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

tosh هو محرر Scratch يستند إلى النصوص: حيث تقوم بكتابة التعليمات البرمجية بتنسيق يستند إلى النص ثم يقوم بتجميعها في مشاريع Scratch، وبالتالي يتغلب على الهدف الكامل من Scratch. سكراتش هي لغة برمجة مصممة للمبتدئين. الميزة الرئيسية في Scratch هي أنها تعتمد على الكتل: فبدلاً من كتابة التعليمات البرمجية، يمكنك سحب الكتل حولها. نظرًا لأن أشكال الكتل مسموح لها فقط بالتناسب معًا بطرق معينة، فإن الأخطاء النحوية مستحيلة. بشكل عام، الواجهة المبنية على الكتل تجعلها مناسبة للمبتدئين.

الموقع الإلكتروني: blob.codes

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