إنتاج فيديو فوري باستخدام الصور الرمزية الرقمية اكتب أي نص وسنقوم بإنشاء مقطع فيديو حيث ستقوله بشكل حقيقي بمظهرك وصوتك وعواطفك

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