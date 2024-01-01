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Zoomerang هو تطبيق قوي وسهل الاستخدام لإنشاء ومحرر فيديو قائم على القوالب. باستخدام استوديو إنشاء الفيديو الشامل هذا، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو أصلية وشائعة ومشاركتها على جميع منصات الفيديو القصيرة من خلال جعل الأمر بسيطًا مثل بضع نقرات. انضم إلى مجتمع Zoomerang الذي يضم أكثر من 35 مليون مستخدم حول العالم وواكب اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي بفضل المحتوى الفريد والإبداعي للمنصة.

الموقع الإلكتروني: zoomerang.app

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