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Zoomerang

Zoomerang

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: zoomerang.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoomerang على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zoomerang هو تطبيق قوي وسهل الاستخدام لإنشاء ومحرر فيديو قائم على القوالب. باستخدام استوديو إنشاء الفيديو الشامل هذا، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو أصلية وشائعة ومشاركتها على جميع منصات الفيديو القصيرة من خلال جعل الأمر بسيطًا مثل بضع نقرات. انضم إلى مجتمع Zoomerang الذي يضم أكثر من 35 مليون مستخدم حول العالم وواكب اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي بفضل المحتوى الفريد والإبداعي للمنصة.

الموقع الإلكتروني: zoomerang.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zoomerang. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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