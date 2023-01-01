كوفلاند هي سلسلة متاجر هايبر ماركت ألمانية، وهي جزء من مجموعة Schwarz Gruppe التي تمتلك أيضًا شركة Lidl. يُترجم الهايبر ماركت مباشرة إلى اللغة الإنجليزية باسم "شراء الأرض". افتتحت أول متجر لها في عام 1984 في نيكارسولم وسرعان ما توسعت لتصبح سلسلة رئيسية في ما كان يُعرف سابقًا بألمانيا الشرقية.

الموقع الإلكتروني: kaufland.com

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