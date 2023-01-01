Reflectivity

أصبحت Swivl Teams الآن انعكاسية. أداة تعمل على إضفاء الطابع الاجتماعي على التفكير لمساعدة جميع معلميك على أن يكونوا أكثر قدرة على التكيف.

الموقع الإلكتروني: swivl.com

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