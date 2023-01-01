أصبحت إدارة الفصول الدراسية سهلة. يمكنك دعم الأنشطة الصفية وتحفيز المشاركة ومساعدة طلابك على البدء في العمل باستخدام الأدوات البديهية في Classroomscreen.

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