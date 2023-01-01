Duolingo (D(Y)OO-oh-LING-goh) هي عبارة عن منصة أمريكية تتضمن موقعًا إلكترونيًا لتعلم اللغة وتطبيقًا للهاتف المحمول، بالإضافة إلى اختبار تقييم إتقان اللغة الرقمي. تستخدم الشركة نموذج الفريميوم؛ يمكن الوصول إلى التطبيق والموقع الإلكتروني مجانًا، على الرغم من أن Duolingo يقدم أيضًا خدمة متميزة مقابل رسوم. اعتبارًا من 30 يونيو 2020، قدم موقع وتطبيق تعلم اللغة 95 دورة لغة مختلفة بـ 38 لغة. يضم التطبيق أكثر من 300 مليون مستخدم مسجل حول العالم.

الموقع الإلكتروني: duolingo.com

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