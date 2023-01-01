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Polly Lingual

Polly Lingual

pollylingu.al

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Polly Lingual على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعلم الإسبانية والفرنسية والكورية والألمانية والإيطالية والعربية والعبرية والبرتغالية والصينية واليابانية والروسية والهولندية من خلال الدروس التفاعلية والألعاب ومقاطع الفيديو Polly Lingual عبارة عن منصة تعليمية متعددة الأوجه لدراسة اللغات الأجنبية. نقدم حاليًا دورات باللغة الإسبانية والفرنسية والصينية والألمانية والإيطالية والعربية والعبرية والبرتغالية والكورية واليابانية والروسية والهولندية والإنجليزية. نحن ندرك أن تقنيات التعلم المختلفة مناسبة لأجزاء مختلفة من تجربة اكتساب اللغة الأجنبية. توفر دروسنا التفاعلية للطلاب تمارين عن ظهر قلب لإتقان المفردات الأساسية والقواعد، بينما يقوم Polly Ambassadors بإرشاد الطلاب إلى الطلاقة من خلال دروس الفيديو المباشرة. تستخدم الدروس التفاعلية مجموعة متنوعة من الخوارزميات التي أثبتت جدواها لجعل التعلم فعالاً وجذابًا. للوصول إلى جميع الدروس والميزات المتقدمة يتطلب الاشتراك في Polly Passport. يتوفر Polly Ambassadors لجلسات فيديو خاصة لمساعدة الطلاب على النطق وممارسة المحادثة وتعلم اللهجات المحلية والمزيد. تُباع جلسات الفيديو بشكل منفصل، أو في مجموعات مكونة من 5 و10 جلسات، اعتمادًا على السفير. حتى أن بعض السفراء يقدمون دروسًا تجريبية مدتها 30 دقيقة.

الموقع الإلكتروني: pollylingu.al

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Polly Lingual. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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