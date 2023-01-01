تعلم الإسبانية والفرنسية والكورية والألمانية والإيطالية والعربية والعبرية والبرتغالية والصينية واليابانية والروسية والهولندية من خلال الدروس التفاعلية والألعاب ومقاطع الفيديو Polly Lingual عبارة عن منصة تعليمية متعددة الأوجه لدراسة اللغات الأجنبية. نقدم حاليًا دورات باللغة الإسبانية والفرنسية والصينية والألمانية والإيطالية والعربية والعبرية والبرتغالية والكورية واليابانية والروسية والهولندية والإنجليزية. نحن ندرك أن تقنيات التعلم المختلفة مناسبة لأجزاء مختلفة من تجربة اكتساب اللغة الأجنبية. توفر دروسنا التفاعلية للطلاب تمارين عن ظهر قلب لإتقان المفردات الأساسية والقواعد، بينما يقوم Polly Ambassadors بإرشاد الطلاب إلى الطلاقة من خلال دروس الفيديو المباشرة. تستخدم الدروس التفاعلية مجموعة متنوعة من الخوارزميات التي أثبتت جدواها لجعل التعلم فعالاً وجذابًا. للوصول إلى جميع الدروس والميزات المتقدمة يتطلب الاشتراك في Polly Passport. يتوفر Polly Ambassadors لجلسات فيديو خاصة لمساعدة الطلاب على النطق وممارسة المحادثة وتعلم اللهجات المحلية والمزيد. تُباع جلسات الفيديو بشكل منفصل، أو في مجموعات مكونة من 5 و10 جلسات، اعتمادًا على السفير. حتى أن بعض السفراء يقدمون دروسًا تجريبية مدتها 30 دقيقة.

الموقع الإلكتروني: pollylingu.al

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