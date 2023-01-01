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Lingvist

Lingvist

learn.lingvist.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lingvist على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

طريقة سريعة لرفع مستوى مفرداتك باللغة الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الهولندية أو الروسية أو البرتغالية. انضم اليوم إلى دورتنا التدريبية عبر الإنترنت - المتاحة على الويب أو تطبيق الهاتف المحمول.

الموقع الإلكتروني: lingvist.com

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