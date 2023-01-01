يعد تقييم التأثير B أداة رقمية مجانية تساعد الشركات على قياس التأثير وتحسينه عبر خمسة مجالات؛ المجتمع والعملاء والبيئة والحوكمة والعاملين.

الموقع الإلكتروني: bimpactassessment.net

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