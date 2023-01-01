WebCatalog
B Lab

B Lab

bimpactassessment.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من B Lab على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد تقييم التأثير B أداة رقمية مجانية تساعد الشركات على قياس التأثير وتحسينه عبر خمسة مجالات؛ المجتمع والعملاء والبيئة والحوكمة والعاملين.

الموقع الإلكتروني: bimpactassessment.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ B Lab. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Threado AI

Threado AI

threado.com

Commsor

Commsor

commsor.com

TrackingTime

TrackingTime

trackingtime.co

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

Shiftsmart

Shiftsmart

shiftsmart.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

VWO

VWO

vwo.com

Jigsaw Interactive

Jigsaw Interactive

jigsawinteractive.com

myPAT

myPAT

mypat.in

e-me

e-me

e-me.edu.gr

Reviewflowz

Reviewflowz

reviewflowz.com

inSided

inSided

insided.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية