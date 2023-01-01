WebCatalog
Siilo

Siilo

web.siilo.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Siilo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تطبيق المراسلة الآمن المجاني لمتخصصي الرعاية الصحية. واجهة Silo المألوفة والتصميم الخاص بالرعاية الصحية تجعله التطبيق المفضل لأكثر من 425.000 متخصص. ابدأ بتنسيق رعاية المرضى بشكل آمن ومناقشة الحالات الصعبة على Silo اليوم.

الموقع الإلكتروني: siilo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Siilo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Trillian

Trillian

trillian.im

Doximity

Doximity

doximity.com

360 medics

360 medics

app.360medics.com

Plumbs

Plumbs

app.plumbs.com

doxy.me

doxy.me

doxy.me

Satelia

Satelia

app.satelia.eu

ChatLink

ChatLink

chatlink.me

Modern Health

Modern Health

my.joinmodernhealth.com

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

DraftKings Sportsbook

DraftKings Sportsbook

sportsbook.draftkings.com

MediBuddy

MediBuddy

medibuddy.in

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية