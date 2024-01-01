Healthie

Healthie

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الموقع الإلكتروني: gethealthie.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Healthie على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Powering healthcare outside of the hospital. Welcome to virtual-first, recurring collaborative care: messaging, scheduling, EHR, patient portals, and more.

الموقع الإلكتروني: gethealthie.com

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