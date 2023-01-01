شارك عنوان URL الخاص بـ ChatLink مع أي شخص، وادخل في محادثة، وناقش الأمور بشكل أسرع. ChatLink هو تطبيق مراسلة لمحترفي الأعمال يتيح إجراء محادثات فورية. ابدأ محادثة فردية أو جماعية باستخدام رابط فقط.

الموقع الإلكتروني: chatlink.me

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