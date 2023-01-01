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Powtoon

Powtoon

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الموقع الإلكتروني: powtoon.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Powtoon على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإنشاء مقاطع فيديو احترافية ومخصصة لأي جمهور باستخدام منصة الاتصال المرئي الخاصة بـ Powtoon. تعرف على سبب ثقة أكثر من 30 مليون محترف في Powtoon.

الموقع الإلكتروني: powtoon.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Powtoon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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