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Tenor

Tenor

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الموقع الإلكتروني: tenor.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tenor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قل المزيد مع تينور. ابحث عن صور GIF المتحركة ومقاطع الفيديو المثالية لتوصيل ما تعنيه بالضبط في كل محادثة.

الموقع الإلكتروني: tenor.com

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