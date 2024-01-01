قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

QuickVideo هو مولد فيديو متقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي يعمل على تبسيط عملية إنشاء الفيديو. قم بإنشاء مقاطع فيديو احترافية بجودة الاستوديو باستخدام الصور الرمزية والتعليقات الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: quickvideo.ai

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