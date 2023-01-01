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Cedars-Sinai

Cedars-Sinai

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الموقع الإلكتروني: cedars-sinai.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cedars-Sinai على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

من خلال تطبيقنا، يمكن للمرضى التواصل مع فريق الرعاية الخاص بهم وإدارة سجلاتهم الطبية وتتبع تقدمهم الصحي.

الموقع الإلكتروني: cedars-sinai.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cedars-Sinai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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