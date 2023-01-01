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Withings Health Mate

Withings Health Mate

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الموقع الإلكتروني: withings.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Withings Health Mate على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Withings Health Mate: تطبيق لتتبع اللياقة البدنية والنشاط والصحة. يعد Withings Health Mate أفضل طريقة لتتبع النشاط والنوم والوزن والمزيد. سترى الاتجاهات والتقدم وستحصل على التدريب لمساعدتك على التحسن بمرور الوقت. مهما كان هدفك الصحي، ستجد الدعم له في تطبيق Health Mate.

الموقع الإلكتروني: withings.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Withings Health Mate. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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