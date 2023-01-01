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Withings Health Mate: تطبيق لتتبع اللياقة البدنية والنشاط والصحة. يعد Withings Health Mate أفضل طريقة لتتبع النشاط والنوم والوزن والمزيد. سترى الاتجاهات والتقدم وستحصل على التدريب لمساعدتك على التحسن بمرور الوقت. مهما كان هدفك الصحي، ستجد الدعم له في تطبيق Health Mate.

الموقع الإلكتروني: withings.com

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