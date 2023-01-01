WebCatalog
Equip

Equip

equip.health

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Equip على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

علاج اضطرابات الأكل المبني على الأدلة للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و24 عامًا، يقدمه فريق رعاية متخصص مكون من 5 أشخاص، بما في ذلك معالج، وأخصائي تغذية، ومقدم خدمات طبية، ومرشد أقران، ومرشد عائلي. يتعلم أكثر.

الموقع الإلكتروني: equip.health

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Equip. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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