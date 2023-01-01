علاج اضطرابات الأكل المبني على الأدلة للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و24 عامًا، يقدمه فريق رعاية متخصص مكون من 5 أشخاص، بما في ذلك معالج، وأخصائي تغذية، ومقدم خدمات طبية، ومرشد أقران، ومرشد عائلي. يتعلم أكثر.

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