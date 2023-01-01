Mable هو مجتمع عبر الإنترنت ذو وجهين يمكّن كبار السن الأستراليين والأشخاص ذوي الإعاقة من التواصل مباشرة مع الشركات الصغيرة ومقدمي خدمات الرعاية والدعم التجاريين الوحيدين في منطقتهم المحلية.

الموقع الإلكتروني: mable.com.au

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