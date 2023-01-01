locals.com

ادعم المبدعين الذين تحبهم بشكل مباشر. تحكم في المحتوى الخاص بك وتجنب الخوارزميات. تم تصميمه من الألف إلى الياء لدعم احتياجات منشئي المحتوى، ولا يبيع السكان المحليون بياناتك ويتمتع منشئو المحتوى بملكية غير مسبوقة لبياناتهم. بفضل ميزات مثل البث المباشر مع الدردشة وموجزات المجتمع والمشاركات ومكتبات المحتوى للفيديو والصوت، يعد تطبيق Locals حلاً شاملاً للتفاعل مع المحتوى الذي تحبه، مع دعم استقلالية المجتمعات بشكل مباشر المبدعين الذين تهتم بهم. القوة للشعب. وليس المنصة. على السكان المحليين.

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