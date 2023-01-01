WebCatalog
Locals.com

Locals.com

locals.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Locals.com على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ادعم المبدعين الذين تحبهم بشكل مباشر. تحكم في المحتوى الخاص بك وتجنب الخوارزميات. تم تصميمه من الألف إلى الياء لدعم احتياجات منشئي المحتوى، ولا يبيع السكان المحليون بياناتك ويتمتع منشئو المحتوى بملكية غير مسبوقة لبياناتهم. بفضل ميزات مثل البث المباشر مع الدردشة وموجزات المجتمع والمشاركات ومكتبات المحتوى للفيديو والصوت، يعد تطبيق Locals حلاً شاملاً للتفاعل مع المحتوى الذي تحبه، مع دعم استقلالية المجتمعات بشكل مباشر المبدعين الذين تهتم بهم. القوة للشعب. وليس المنصة. على السكان المحليين.

الموقع الإلكتروني: locals.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Locals.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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