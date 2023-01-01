يمكنك زيادة المشاركة وتوسيع نطاق ممارستك وتوفير الرعاية الآلية. أرسل وجدولة تمارين الواجبات المنزلية ونماذج القبول والمحتوى الملهم بسهولة. يمكنك توفير الوقت باستخدام الأعمال الورقية الرقمية، وجمع البيانات تلقائيًا لتحسين مستوى الرعاية لديك، وتطوير ممارستك بمعدلات غير مسبوقة.

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