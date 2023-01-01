WebCatalog
Quenza

Quenza

quenza.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Quenza على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمكنك زيادة المشاركة وتوسيع نطاق ممارستك وتوفير الرعاية الآلية. أرسل وجدولة تمارين الواجبات المنزلية ونماذج القبول والمحتوى الملهم بسهولة. يمكنك توفير الوقت باستخدام الأعمال الورقية الرقمية، وجمع البيانات تلقائيًا لتحسين مستوى الرعاية لديك، وتطوير ممارستك بمعدلات غير مسبوقة.

الموقع الإلكتروني: quenza.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Quenza. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Branch

Branch

branch.io

Clips AI

Clips AI

clipsai.com

ShiftCare

ShiftCare

shiftcare.com

IntakeQ

IntakeQ

intakeq.com

UpBuzz

UpBuzz

upbuzz.app

Usetiful

Usetiful

usetiful.com

OCUS

OCUS

ocus.com

EasyWebinar

EasyWebinar

easywebinar.com

Lev

Lev

levcapital.com

Teamfeepay

Teamfeepay

teamfeepay.com

CopysAI

CopysAI

copysai.com

involve.me

involve.me

involve.me

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية