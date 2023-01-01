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PetDesk

PetDesk

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الموقع الإلكتروني: petdesk.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PetDesk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حزمة رحلة المريض الشاملة للممارسات البيطرية | PetDesk التسويق الرقمي. الحجز عبر الإنترنت. الصوت عبر بروتوكول الإنترنت الذكية. تطبيق الجوال. التذكيرات الآلية. المدفوعات والنماذج والمدخول.

الموقع الإلكتروني: petdesk.com

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