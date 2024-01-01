يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Imandra على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Imandra هو محرك تفكير آلي قائم على السحابة لتحليل الخوارزميات، مما يوفر دقة وأتمتة غير مسبوقة لتصميم الخوارزميات وإدارتها.

الموقع الإلكتروني: imandra.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Imandra. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.