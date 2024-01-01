Imandra

Imandra

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: imandra.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Imandra على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Imandra هو محرك تفكير آلي قائم على السحابة لتحليل الخوارزميات، مما يوفر دقة وأتمتة غير مسبوقة لتصميم الخوارزميات وإدارتها.
الفئات:
Business
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: imandra.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Imandra. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

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Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

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Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

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Tray.io

Tray.io

tray.io

Palladium Magazine

Palladium Magazine

palladiummag.com

Cypago

Cypago

cypago.com

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

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