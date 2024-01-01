Sittercity

Sittercity

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الموقع الإلكتروني: sittercity.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sittercity على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Find local child, senior, pet care providers that your family will love. Share your needs & connect with matches in your area. Start your FREE search.

الموقع الإلكتروني: sittercity.com

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