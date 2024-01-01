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B2B Stack

B2B Stack

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: b2bstack.com.br

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من B2B Stack على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ستجد في B2B Stack أفضل التقييمات حول الأدوات الأكثر استخدامًا في عالم الأعمال B2B. تعرف على رأي المحترفين الذين يستخدمون الأداة التي تفكر في شرائها بشكل يومي. اكتشف وقارن بين الصفات والعيوب التي يعاني منها المستخدمون قبل الشراء، دون الحاجة إلى الاعتماد فقط على الثقة التي يمنحك إياها البائع. هل أنت راض عن الخدمة التي تستخدمها؟ أم أنك تواجه مشاكل مع الأداة التي اشتريتها؟ شارك تجربتك مع المستخدمين والمستخدمين المستقبليين. تعلم من المستخدمين الأكبر سنًا أفضل طريقة لاستخدام الحل الذي اشتريته.

الفئات:

Business
منصات مراجعة التكنولوجيا

الموقع الإلكتروني: b2bstack.com.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ B2B Stack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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sourceforge.net

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Capterra

capterra.com

G2

G2

g2.com

GetApp

GetApp

getapp.com

Software Advice

Software Advice

softwareadvice.com

TrustFinance

TrustFinance

trustfinance.com

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Taloflow

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