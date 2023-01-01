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Kinopio

Kinopio

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الموقع الإلكتروني: kinopio.club

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kinopio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kinopio هي أداة التفكير البصري للأفكار الجديدة والمشكلات الصعبة.

الموقع الإلكتروني: kinopio.club

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