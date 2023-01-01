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نقدم لكم Stratup.ai، وهي أداة جديدة تمامًا تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعدك على توليد أفكار فريدة ومبتكرة لبدء التشغيل في ثوانٍ. تعمل شركة Stratup.ai على إحداث ثورة في مجال الشركات الناشئة بأكثر من 17000 فكرة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتمكين رواد الأعمال من إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة وتعزيز رحلتهم نحو النجاح.

الموقع الإلكتروني: stratup.ai

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