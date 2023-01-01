للاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون نماذج التعلم الآلي الخاصة بك فريدة تمامًا مثل بياناتك. ‍ مدعومًا بسحابة MosaicML، يمكنك تحويل بياناتك إلى نماذج خاصة بالمجال تعمل على تعزيز أعمالك ودعم حالات الاستخدام الجديدة.

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