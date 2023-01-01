WebCatalog
MosaicML

MosaicML

mosaicml.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MosaicML على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

للاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون نماذج التعلم الآلي الخاصة بك فريدة تمامًا مثل بياناتك. ‍ مدعومًا بسحابة MosaicML، يمكنك تحويل بياناتك إلى نماذج خاصة بالمجال تعمل على تعزيز أعمالك ودعم حالات الاستخدام الجديدة.

الموقع الإلكتروني: mosaicml.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MosaicML. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Hugging Face

Hugging Face

huggingface.co

Stratup.ai

Stratup.ai

stratup.ai

Paperspace

Paperspace

paperspace.com

Numerai

Numerai

numer.ai

slai

slai

slai.io

LearnSmarter.ai

LearnSmarter.ai

learnsmarter.ai

Splunk

Splunk


Dialoq AI

Dialoq AI

dialoqai.com

Nanonets

Nanonets

nanonets.com

Gladia

Gladia

gladia.io

Xinva

Xinva

xinva.ai

GAJIX

GAJIX

gajix.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية