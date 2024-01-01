Deeploy

Deeploy

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الموقع الإلكتروني: deeploy.ml

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Deeploy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Deeploy للمؤسسات ذات حالات استخدام الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر منصة مسؤولة للذكاء الاصطناعي وتخلق الفرصة لتنفيذ نماذج التعلم الآلي القابلة للتفسير والخاضعة للمساءلة والإدارة مع تمكين التفاعل بين البشر والذكاء الاصطناعي. وضع الأساس التقني للتعلم الآلي المسؤول، وربط المبدعين والمستهلكين.
الفئات:
Software Development
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: deeploy.ml

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Deeploy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Google Cloud Platform

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Databricks

Databricks

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neptune.ai

neptune.ai

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Kili Technology

Kili Technology

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Picterra

Picterra

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Hugging Face

Hugging Face

huggingface.co

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