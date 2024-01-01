Credo.ai

Credo.ai

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الموقع الإلكتروني: credo.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Credo.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تتمثل مهمة Credo AI في تمكين المؤسسات من بناء الذكاء الاصطناعي واعتماده وشرائه واستخدامه بشكل مسؤول على نطاق واسع. تعمل منصة حوكمة الذكاء الاصطناعي المتطورة من Credo AI على أتمتة مراقبة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر مع تمكين الامتثال التنظيمي للمعايير العالمية الناشئة مثل قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي وNIST وISO. تحافظ Credo AI على سيطرة البشر على الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين الأعمال والمجتمع.
الفئات:
Business
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: credo.ai

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