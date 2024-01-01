قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تتمثل مهمة Credo AI في تمكين المؤسسات من بناء الذكاء الاصطناعي واعتماده وشرائه واستخدامه بشكل مسؤول على نطاق واسع. تعمل منصة حوكمة الذكاء الاصطناعي المتطورة من Credo AI على أتمتة مراقبة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر مع تمكين الامتثال التنظيمي للمعايير العالمية الناشئة مثل قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي وNIST وISO. تحافظ Credo AI على سيطرة البشر على الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين الأعمال والمجتمع.

الموقع الإلكتروني: credo.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Credo.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.