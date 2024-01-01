قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Security and Compliance Infrastructure for Emerging Markets. Trusted by hundreds of digital businesses across emerging markets for Identity Verification, Fraud Detection/Prevention & Background Checks; to safely acquire, onboard customers and perform seamless transactions across borders with trust & without restrictions, while maintaining required regulatory compliance checks.

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