يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Curacel Health على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

تحويل التأمين الصحي للأسواق الناشئة. تسخير الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في عمليات التأمين الصحي. تعمل منصة Curacel Health المتطورة على أتمتة معالجة المطالبات والكشف عن الاحتيال، مما يوفر كفاءة ودقة وأمان لا مثيل لها

الموقع الإلكتروني: curacel.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Curacel Health. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.