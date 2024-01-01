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Boost.ai

Boost.ai

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الموقع الإلكتروني: boost.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Boost.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تلتزم Boost.ai بتقديم تجارب متميزة للعملاء، وهي تقف في طليعة الذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسات. انطلاقًا من سعيها لتمكين تفاعلات لا مثيل لها بين الأشخاص والمؤسسات، تسخر Boost.ai أحدث التقنيات لدفع حدود الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. تعمل منصة الذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي الخاصة بها على تمكين الشركات من أتمتة التفاعلات على نطاق واسع، مما يعزز الكفاءة ويحقق نتائج إيجابية. يحظى الوكلاء الافتراضيون لـ Boost.ai بثقة المؤسسات في مختلف الصناعات، ويحافظون باستمرار على معدلات دقة أعلى من 90 بالمائة، مما يؤدي إلى أتمتة آلاف التفاعلات يوميًا. تأسست Boost.ai في عام 2016، وهي مدعومة من شركة Nordic Capital وتعمل من مقرها الرئيسي في ساندنيس، النرويج، ولها مكاتب عالمية في مدن بما في ذلك لوس أنجلوس وكوبنهاغن ولندن.

الفئات:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

الموقع الإلكتروني: boost.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Boost.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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inflead.com

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