تلتزم Boost.ai بتقديم تجارب متميزة للعملاء، وهي تقف في طليعة الذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسات. انطلاقًا من سعيها لتمكين تفاعلات لا مثيل لها بين الأشخاص والمؤسسات، تسخر Boost.ai أحدث التقنيات لدفع حدود الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. تعمل منصة الذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي الخاصة بها على تمكين الشركات من أتمتة التفاعلات على نطاق واسع، مما يعزز الكفاءة ويحقق نتائج إيجابية. يحظى الوكلاء الافتراضيون لـ Boost.ai بثقة المؤسسات في مختلف الصناعات، ويحافظون باستمرار على معدلات دقة أعلى من 90 بالمائة، مما يؤدي إلى أتمتة آلاف التفاعلات يوميًا. تأسست Boost.ai في عام 2016، وهي مدعومة من شركة Nordic Capital وتعمل من مقرها الرئيسي في ساندنيس، النرويج، ولها مكاتب عالمية في مدن بما في ذلك لوس أنجلوس وكوبنهاغن ولندن.

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