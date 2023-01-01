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Phonexa

Phonexa

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الموقع الإلكتروني: phonexa.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Phonexa على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Phonexa هو برنامج تتبع على مستوى المؤسسات للأداء والتسويق التابع والشركاء. تعد Phonexa Suite هي التكنولوجيا الأساسية التي تنفذ خلال دورة حياة العميل المحتمل والاتصال، مما يساعد فرق تسويق الأداء على تحقيق عائد الاستثمار للعلامات التجارية عبر القنوات التابعة والشركاء والقنوات المدفوعة. تعطي Phonexa الأولوية للتسويق القائم على النتائج عبر تفاعلات العملاء مثل النقرات والمكالمات وعمليات إرسال النماذج وسلوك موقع الويب والمزيد. من خلال حل التشغيل الفردي الخاص به، يمنح Phonexa Suite ناشري D2C والشبكات والوكالات والعلامات التجارية وصولاً وتحكمًا غير مسبوقين إلى الحملات، ويزيل نقص الشفافية عبر توليد العملاء المحتملين، ويعمل على أتمتة العمليات. يتيح برنامج Phonexa Suite للعملاء تحسين جهود اكتساب العملاء دون احتكاك وتحليل المصادر التي تقود خط الأنابيب المؤهل. يقع المقر الرئيسي العالمي لشركة Phonexa في لوس أنجلوس ولها مكاتب إضافية في المملكة المتحدة وأوكرانيا وكندا. توظف الشركة أكثر من 200 موظف. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.Phonexa.com.

الموقع الإلكتروني: phonexa.com

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