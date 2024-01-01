FloQast، مزود منصة العمليات المالية والمحاسبية التي أنشأها المحاسبون للمحاسبين، تمكن المؤسسات من تفعيل التميز المحاسبي. يحظى FloQast بثقة أكثر من 2600 فريق محاسبة - بما في ذلك Twilio وLos Angeles Lakers وZoom وSnowflake - ويعمل على تحسين الطريقة التي تعمل بها فرق المحاسبة، مما يمكّن العملاء من تبسيط وإدارة الإغلاق المالي والعمليات المالية والمحاسبة وبرامج الامتثال. باستخدام FloQast، يمكن للفرق الاستفادة من أحدث التطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإدارة كل جانب من جوانب إغلاق نهاية الشهر، وتقليل عبء الامتثال، والبقاء جاهزًا للتدقيق، وتحسين الدقة والرؤية والتعاون في جميع أنحاء الوظيفة المالية. يتم تصنيف FloQast دائمًا في المرتبة الأولى عبر جميع مواقع مراجعة المستخدمين. تعرف على المزيد على موقع FloQast.com.

الموقع الإلكتروني: floqast.com

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