Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما يصل إلى 80% من الوقت في المحاسبة وتصبح شريكًا تجاريًا منتجًا داخل مؤسستك ✔️ تقليل مخاطر الامتثال وضمان عمليات آمنة ومقاومة للتدقيق *يتم إصدار البطاقات من قبل شركة Transact Payments Malaysia Limited بموجب ترخيص من Visa Europe Limited . مدفوعات المعاملات شركة مالطا المحدودة مرخصة ومنظمة حسب الأصول من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا كمؤسسة مالية بموجب قانون المؤسسات المالية لعام 1994. رقم التسجيل C 91879.

الموقع الإلكتروني: circula.com

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