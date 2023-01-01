منصة إيرادات واحدة. مكان واحد مخطط واحد. تعمل منصة البيانات المالية وRevenue Subledger من Leapfin على تمكين فرق الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة لديك من خلال توفير بيانات مالية دقيقة ويمكن الوصول إليها.

الموقع الإلكتروني: leapfin.com

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