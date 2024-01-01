WebCatalog

ContentKing

ContentKing

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: contentkingapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ContentKing على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تأكد من عثور العملاء على المحتوى الرقمي الأكثر قيمة لديك من خلال مراقبة موقع الويب على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من ContentKing، وهي الآن جزء من منصة التسويق العضوي رقم 1 للمؤسسات من Conductor. تحدث تغييرات في موقع الويب، وتحدث بسرعة. وهنا يأتي دور ContentKing for Conductor. باعتبارها المنصة الوحيدة لمراقبة وتدقيق تحسين محركات البحث في الوقت الفعلي، فإن ContentKing يتتبع كل ما يحدث على موقعك أثناء حدوثه. إذا انقطعت الروابط فجأة أو أصبحت الصفحات غير قابلة للفهرسة أو تغير عنوان الصفحة، فستتم تغطيتك. يقوم ContentKing بمراقبة موقعك باستمرار، وينبهك إلى المشكلات والتغييرات الموجودة على الصفحة في الوقت الفعلي، ويمنحك الفرصة لإصلاح مشكلات تحسين محركات البحث على الصفحة قبل أن يتأثر تصنيفك. لا مزيد من الانتظار للزحف. لا مزيد من العمل مع البيانات المتأخرة. وليس هناك المزيد من القضايا التي لم يلاحظها أحد. ستراقب موقعك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وستتمتع بواجهة سهلة الاستخدام تمنحك نظرة عامة كاملة على أداء تحسين محركات البحث لديك حتى تتمكن من تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ. كل ذلك في الوقت الحقيقي. تعرف على سبب استخدام العلامات التجارية مثل Netflix وH&M ​​وCondé Nast وFedEx لـ ContentKing للفوز في SEO.

الفئات:

Business
أدوات تحسين محركات البحث

الموقع الإلكتروني: contentkingapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ContentKing. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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