WebCatalog
BestOfDesign

BestOfDesign

bestofdesign.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BestOfDesign على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

خدمة آمنة بدون إعلانات، مُحسّنة بالكامل للمصممين والفنانين ومصممي المنتجات والمصممين الصناعيين والأشخاص الذين يحبون الإبداع. يمكنك إدارة ملفك الشخصي وإعدادات الخصوصية وعرض مهاراتك أو خبراتك. يمكنك طرح الأسئلة ومشاركة المعرفة وتصميم تكرارات للتعليقات والنصائح والأخبار والانضمام إلى المجموعات أو إنشائها وغير ذلك الكثير. 29 دولارًا سنويًا للمصممين فقط.

الموقع الإلكتروني: bestofdesign.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BestOfDesign. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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