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Collect.chat

Collect.chat

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: collect.chat

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Collect.chat على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تجميع الدردشة عبارة عن برنامج دردشة تفاعلي يجمع البيانات من زوار موقع الويب - على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بشكل تلقائي بالكامل. يمكن لروبوتات الدردشة Collect.chat أن تحل محل نماذج الويب الثابتة ومندوبي المبيعات الذين يطرحون نفس الأسئلة على كل زائر. يمكن لأي شخص إنشاء روبوت دردشة وتثبيته على مواقع الويب دون أي معرفة بالبرمجة باستخدام Collect.chat.

الفئات:

Utilities
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: collect.chat

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Collect.chat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Comntai

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