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يعد Piazza مكانًا مجانيًا للتجمع عبر الإنترنت حيث يمكن للطلاب طرح الأسئلة والإجابة والاستكشاف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف معلميهم. يمكن للطلاب وكذلك المعلمين الإجابة على الأسئلة، مما يؤدي إلى إثارة مناقشة صحية وتعاونية.

الموقع الإلكتروني: piazza.com

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