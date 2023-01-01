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Piazza

Piazza

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: piazza.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Piazza على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد Piazza مكانًا مجانيًا للتجمع عبر الإنترنت حيث يمكن للطلاب طرح الأسئلة والإجابة والاستكشاف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف معلميهم. يمكن للطلاب وكذلك المعلمين الإجابة على الأسئلة، مما يؤدي إلى إثارة مناقشة صحية وتعاونية.

الموقع الإلكتروني: piazza.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Piazza. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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